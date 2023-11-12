Воскресным утром, двенадцатого ноября, стало известно, что в Петровском районе, расположенном наиболее отдаленно на западе от центра Донецка, погибла мирная жительница. Жертвой обстрела со стороны Вооруженных сил Украины стала женщина 1990-го года рождения, о чем пишет RT .

Изначально информацией об этом поделился Алексей Кулемзин, что является мэром города. Соответствующей новостью он поделился на своей странице в социальных сетях. Там градоначальник довольно часто, как бы печально это ни звучало, приводит данные о погибших в результате действий Вооруженных сил Украины.

Так, например, ранее мэр Донецка сообщил, что при обстреле города со стороны ВСУ погиб мирный житель. Им оказался мужчина 1953-го года рождения.