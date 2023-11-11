Мэр Донецка сообщил, что при обстреле города со стороны ВСУ погиб мирный житель

Алексей Кулемзин является главой муниципального образования городского округа Донецк Донецкой Народной Республики. Именно так сказано в описании профиля на его странице в социальных сетях. К слову, там он рассказал о довольно печальной новости, которой также поделились в RT .

Таким образом, мэр Донецка рассказал о том, что из-за обстрела Кировского района погиб один мирный житель. Им оказался мужчина 1953-го года рождения.

Позже появилась информация об обстреле Куйбышевского района по улице Туманяна. О жертвах и пострадавших ничего не сказано. Однако, в результате атаки «повреждены кровля и остекление многоквартирного дома».

Напомним, ранее минометчики ВС РФ уничтожили украинский опорный пункт возле Артемовска.