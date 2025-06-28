Алексей Пушков назвал претендента на глупость года
Датский генерал Серен Андерсен стал претендентом на глупость года
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Глава Арктического командования Дании Серен Андерсен является главным претендентом на глупость года, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.
Об этом он написал в своем телеграм-канале.
Дело в том, пояснил Пушков, что датский генерал заявил о том, что опасается присутствия России в Гренландии. Он отметил, что королевство усиливает оборону острова в связи с нестабильной международной обстановкой, чтобы иметь возможность оперативно отреагировать на изменение поведения России в этом регионе.
«Трамп его не беспокоит, по его словам, спать ему не мешает. А вот из-за "русских в Гренландии" покой он уже потерял», — написал Пушков.
До Андерсена претендентом на самое глупое заявление года был президент Франции Эммануэль Макрон, который заявил, что он «видит русских у ворот Парижа».
Ранее в Совфеде спрогнозировали судьбу переданных Киеву денег Запада.