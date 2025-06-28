Алексей Пушков назвал претендента на глупость года

Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Дело в том, пояснил Пушков, что датский генерал заявил о том, что опасается присутствия России в Гренландии. Он отметил, что королевство усиливает оборону острова в связи с нестабильной международной обстановкой, чтобы иметь возможность оперативно отреагировать на изменение поведения России в этом регионе.

«Трамп его не беспокоит, по его словам, спать ему не мешает. А вот из-за "русских в Гренландии" покой он уже потерял», — написал Пушков.

До Андерсена претендентом на самое глупое заявление года был президент Франции Эммануэль Макрон, который заявил, что он «видит русских у ворот Парижа».

Ранее в Совфеде спрогнозировали судьбу переданных Киеву денег Запада.