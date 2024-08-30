Альфа-банк получил штраф в 500 тыс. руб. за некорректную рекламу
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Федеральная антимонопольная служба России признала рекламный ролик ненадлежащим, о чем также сообщил ТАСС. Речь идет об условиях выпуска и использовании кредитной карты организации.
ФАС оштрафовала Альфа-банк за ненадлежащую рекламу, вводящую в заблуждение. Она содержала привлекательные для потребителей сведения о бесплатном снятии наличных, обслуживании и кэшбэке.
Однако информация о полной стоимости услуги и лимитах была указана слишком мелким шрифтом. Такие действия банка нарушают закон о рекламе.
Служба назначила Альфа-банку штраф в размере 500 тыс. руб. Жалобы на ролик, который транслировался на телеканале Муз-ТВ, поступили в ФАС накануне.
Ранее Банк России заявил о вероятности наступления международного экономического кризиса, который похож на тот, что произошел в 2008 году.