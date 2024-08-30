Альфа-банк получил штраф в 500 тыс. руб. за некорректную рекламу

Федеральная антимонопольная служба России признала рекламный ролик ненадлежащим, о чем также сообщил ТАСС. Речь идет об условиях выпуска и использовании кредитной карты организации.

ФАС оштрафовала Альфа-банк за ненадлежащую рекламу, вводящую в заблуждение. Она содержала привлекательные для потребителей сведения о бесплатном снятии наличных, обслуживании и кэшбэке.

Однако информация о полной стоимости услуги и лимитах была указана слишком мелким шрифтом. Такие действия банка нарушают закон о рекламе.

Служба назначила Альфа-банку штраф в размере 500 тыс. руб. Жалобы на ролик, который транслировался на телеканале Муз-ТВ, поступили в ФАС накануне.

Ранее Банк России заявил о вероятности наступления международного экономического кризиса, который похож на тот, что произошел в 2008 году.