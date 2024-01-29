Алибасов, Бутман и Лысенков закрутили опасные романы с помощницами

Некоторые истории любви звезд отечественного шоу-бизнеса заканчиваются печально. Иногда случайные связи оборачиваются не только разбитым сердцем, но и финансовыми потерями. KP.RU рассказал самые яркие истории знаменитостей, которые поплатились за романы с подчиненными, либо остались счастливыми.

76-летний продюсер Бари Алибасов взял в жены сиделку Елену Калинину, что удивило очень многих. Супруга моложе почти на четверть века, но прекрасно уживается с артистом. Как оказалось, пара вместе уже давно, а в ЗАГС предложил сходить сам певец. Тем временем сын Алибасова Бари Бариевич в шутку говорит о проблемах с наследством. Дело в характере девушки: медсестра из Донецка довольно властная. Как смеется наследник артиста, именно потому она поладила с Алибасовым. Хотя злые языки продолжают говорить, что наследство артиста под угрозой, на самом деле завещание давно составлено в пользу сына.

Ведущий Алексей Лысенков(«Сам себе режиссер», «Сегодня утром») вступил в отношение с визажистом Марией Карибской. Она младше коллеги на 19 лет. В этой паре все безоблачно: Карибская предпочитает проводить время с семьей и оставаться за кадром, не особо вмешиваясь в карьеру супруга. Не все верили в этот брак, но семья давно не подвергается нападкам хейтеров.

Не повезло приме-балерине Анастасии Волочковой, для которой роман с водителем закончился убытками. Александр Скиртач, как сообщала танцовщица, обобрал ее на миллионы. Причем поначалу он отвозил деньги в банк, прибирая себе копейки. Но позже перешел к активным действиям: подсыпал снотворное, брал за балерину звонки и отменял встречи. Дело оказалось в супруге Скиртача. Состоялся суд, который встал на сторону Волочковой. Вся сумма была погашена, а дополнительно мужчина выплатил 376 тысяч рублей за моральный вред. С тех пор танцовщица зареклась не доверять так сильно персоналу.

62-летний Игорь Бутман уже два года счастлив с помощницей, 30-летней Анной Львовой. Они быстро нашли общий язык еще в Челябинске на интервью. Спустя время Львова переехала в Москву и связалась с артистом, спросив о работе. Бутман быстро принял ее в свой коллектив, а позже деловые отношения перетекли в роман.

Александр Панайтов уже семь лет женат на 40-летней Екатерине Кореневой, с которой тоже познакомился на интервью. Изначально попала в команду пиарщиков артиста, но позже между ники возникла искра. Помимо того, что женщина стала супругой звезды, ее также повысили до директора и личного менеджера.

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