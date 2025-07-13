Человека, который совершил убийство полковника Службы безопасности Украины Ивана Воронича в Киеве, звали Хагани Гулализада. Он является гражданином Азербайджана, сообщил главный редактор «Цензора» Юрий Бутусов в своём аккаунте в социальной сети, ссылаясь на информацию из надtжных источников.

Он также подтвердил, что сообщницу Гулализадs, ответственную за подготовку покушения, зовут Нармин Гулиева. Об этом ранее уже сообщало украинское издание «Страна.UA». Она также является гражданкой Азербайджана.

Как сообщил Бутусов, Хагани пытался легально пересечь границу Украины через пункт пропуска 27 февраля, но ему было отказано во въезде до 2030 года. Таким образом, убийца находился в стране незаконно.

Гулиева пересекла границу Украины 15 мая, прибыв из Молдовы через пункт пропуска «Маяки-Удобное».

В соцсетях и СМИ уже разгорелись споры, станет ли предъявлять претензии Украине за убитых граждан Азербайджана власти этой страны. Наподобие той русофобской истерии, что развернулась в закавказской стране в отношении России и всех россиян, что находятся на азербайджанской территории, после ряда арестов представителей местных диаспор в РФ.

Ранее сообщалось, что подозреваемых в ликвидации полковника СБУ Воронича убили без суда и следствия.