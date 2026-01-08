Алиментный бум: с марта выплаты на детей могут резко подскочить

С 1 марта 2026 года вступают в силу изменения, касающиеся методики расчета алиментов на детей при оценке доходов семьи для назначения единого пособия. Новая методика может привести к существенному увеличению учитываемой суммы алиментных выплат по сравнению с действующим порядком. Об этом «Газете.Ru» рассказала руководитель Ольга Новикова.

Согласно разъяснениям юристов, ключевое изменение заключается в отказе от привязки к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ) в случаях, когда алименты установлены в твердой денежной сумме на основании соглашения. Для целей расчета пособия будет применяться показатель среднемесячной номинальной заработной платы по экономике конкретного региона за предыдущий год.

При этом пропорции, по которым определяется доля дохода на содержание детей, не меняются. Они остаются на уровне одной четверти — на одного ребенка, одной трети — на двух детей и половины дохода — на трех и более детей. Подсчет будет вестись от нового регионального показателя, который, как правило, значительно превышает МРОТ.

Например, если в регионе среднемесячная зарплата составляет 70 тысяч рублей, то для получателя алиментов на одного ребенка при расчете пособия будет учтен доход в размере 17,5 тысяч рублей, а не четверти от МРОТ. Это повышает совокупный учитываемый доход семьи и может влиять на право получения и размер выплаты.

