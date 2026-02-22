Алкоголь на Масленицу: игумен Иннокентий раскрыл позицию церкви

Блины, сметана, варенье, творог — последняя неделя перед Великим постом традиционно ассоциируется с обильным столом. Однако церковь призывает не путать радость заговенья с обычным чревоугодием. В беседе с РИА Новости (Крым) эконом Данилова ставропигиального мужского монастыря Москвы игумен Иннокентий (Ольховой) напомнил о главном принципе Масленицы: есть в удовольствие, но без излишеств.

Масленица, которую также называют сырной или мясопустной неделей, в 2026 году продлится с 16 по 22 февраля. Это время, когда верующие уже не едят мясо, но еще могут позволить себе молочные продукты, яйца и рыбу, готовя организм и душу к предстоящему сорокадневному воздержанию. Великий пост в этом году начнется 23 февраля.

«Объедаться никогда не нужно. Во всем должна быть мера. Есть такое хорошее высказывание: если добродетель теряет меру, то она перестает быть добродетелью. Поэтому, конечно, хорошо, как мы говорим, заговеться, то есть поесть, так сказать, в свое удовольствие. Но без объедения», — подчеркнул священник.

Игумен Иннокентий также отмечает, что гастрономическая составляющая праздника не должна заслонять его духовный смысл. Церковь, по его словам, благословляет вино в монастырях, на трапезе, но здесь важно соблюсти меру и легкость.

Масленица — это не просто марафон по поеданию блинов, а возможность провести время с близкими, попросить прощения и настроиться на грядущий пост, войти в него с легким сердцем, а не с тяжелым желудком.

Ранее сообщалось, как верующим правильно завершить Масленицу и вступить в Великий пост в 2026 году.