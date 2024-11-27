Алкогольная встреча двух знакомых закончилась трагедией в Тульской области

Два друга устроили конфликт с поножовщиной в ходе встречи за алкогольными напитками. Один из них скончался от полученных травм. Об этом сообщает «ТУЛАСМИ» со ссылкой на СК России по региону.

По данным ведомства, инцидент случился 21 ноября в квартире на улице Коммунистической в Новомосковске. По предварительной картине произошедшего, двое мужчин организовали застолье с горячительными напитками, но в процессе общения стали ссориться. В какой-то момент один из участников встречи схватился за нож и ударил знакомого. Пострадавшего госпитализировали, но спасти в итоге не смогли из-за тяжести ранений.

Правоохранители задержали подозреваемого. Мужчина признал свою вину, а также активно сотрудничал со следствием. Он раскрыл им все обстоятельства вечера. Пока работа с фигурантом продолжается, в скором времени ему предъявят официальное обвинение.

Ранее сообщалось, что в Московской области пьяный мужчина с ножом напал на пассажира электрички.