Алкогольный дебош незнакомки едва не стоил жизни пенсионерке

Конфликт на улице Обнорского в Новокузнецке едва не привел к трагедии. Как пишет sibdepo.ru со ссылкой на Росгвардию Кузбасса, все из-за агрессии пьяной женщины.

Пока бригада скорой пыталась добраться до пожилой пациентки, путь медикам преградила 55-летняя местная жительница в состоянии сильного алкогольного опьянения. Женщина не просто кричала и оскорбляла медиков — она физически блокировала вход в подъезд и открыто угрожала врачам расправой.

Ситуацию удалось решить только с участием сотрудников Росгвардии. Они задержали дебоширку, что позволило медикам добраться до пожилой пациентки и оказать помощь. Трагедии удалось избежать.

Ранее сообщалось, что мужчина избил сожительницу и бросил у подъезда в травмированном состоянии.