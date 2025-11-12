Алкомаркеты в каждом доме: ведущий «Соловьев Live» потребовал ужесточить правила продажи алкоголя

Телеведущий программы «Соловьев Live» Сергей Мардан возмутился количеством специализированных алкогольных магазинов в России. В интервью проекту Metametrica, доступном на Rutube, он заявил , что алкомаркеты сейчас находятся практически в каждом жилом доме страны.

Мардан подчеркнул, что понимает принципы рыночной экономики и конкуренции, однако считает сложившуюся ситуацию с доступностью алкоголя в России неприемлемой. Он уверен, что спиртные напитки не должны быть настолько легкодоступны для населения.

По мнению телеведущего, существует прямая зависимость между доступностью алкогольной продукции и уровнем ее потребления.

«Если тебе до работающего магазина идти далеко, с большой вероятностью, ты не пойдешь», — отметил Мардан.

Для решения проблемы телеведущий предложил конкретные меры государственного регулирования. Он считает необходимым значительно повысить стоимость лицензии на продажу алкогольной продукции.

Кроме того, Мардан рекомендует увеличить размер акцизных сборов на спиртные напитки, что сделает их менее доступными по цене и сократит количество точек продаж.

Ранее активист Павел Болоянгов предложил запретить продажи алкоголя в новогодние праздники.