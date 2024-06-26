Проблемы со здоровьем сделали из Аллы Пугачевой затворницу на Кипре

75-летняя примадонна успела пожить в Израиле и на Кипре, но везде ей было одинаково плохо. Причина в жаре, которая не щадит сердце и сосуды певицы. Тем временем Алла Борисовна также пытается решить и финансовые проблемы, и только ради этого иногда она работает на пенсии. Подробности об этом публикует KP.RU .

Музыкальные критики уже высказались, по какой причине Пугачева неожиданно вернулась в творчество. По их версии, у дивы начались проблемы с финансами: жизнь за границей на широкую руку, еще и с двумя детьми, оказалась слишком дорогим удовольствием. Основным кормильцем был и остается Максим Галкин*, однако артистка тоже решила сделать вклад. Она активно интересуется недвижимостью в ОАЭ и Британии. За время пребывания за рубежом также выпустила дуэт «Береги» с неизвестным публике Евгением Моисеевым. Вероятно, он отдал немаленькую сумму для раскрутки своей персоны. Коммерческий дуэт мог принести рыжей артистке солидный гонорар.

Продюсер Алина Красная отметила, что недавно Алле Пугачевой предложили выступить в Германии, однако она отказалась. Деньги деньгами, но здоровье важнее. 75-летняя певица переживает за свое состояние. По данным КП, звезда давно ведет затворнический образ жизни, прячется от жары и старается лишний раз себя не мучить никакими поездками. Будет лишь одно исключение: если певица и вся семья решат переехать в Юрмалу.

«Алла сейчас там с семьей брата Максима. Чувствует она себя неважно. На Кипре стоит страшная жара, поэтому она почти не выходит из дома. Сидит под кондиционерами в своем «гнезде». Из-за больного сердца и проблем с сосудами ей тяжело переносить такую жару, поэтому в ближайшее время Алла планирует переехать с детьми в Юрмалу», — рассказали KP.RU в окружении Пугачевой.

Промоутер Сергей Лавров вовсе считает, что Пугачева отправится в Юрмалу по приглашению Лаймы Вайкуле. У нее ежегодно проходит песенный фестиваль, но после СВО он приобрел другие краски. По словам критика, там собирают деньги на нужды ВСУ. Если Вайкуле разрекламирует приход Пугачевой, то будет продано больше билетов, и, следовательно, больше отчислений уйдет армии Украины.

Ранее сообщалось, из-за чего София Ротару могла отвернуться от России.

*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Минюста РФ