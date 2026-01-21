Аллегрова в слезах: как слова Крутого тронули певицу в день ее рождения

Певица Ирина Аллегрова отметила 74-летие. Торжество прошло в формате семейного праздника. Об этом пишет Life.ru.

Композитор Игорь Крутой опубликовал поздравление в социальных сетях. В своем обращении он назвал Аллегрову одной из самых любимых певиц и напомнил об их многолетнем творческом союзе. Крутой отметил, что после перерывов в работе Аллегрова сама инициировала создание новых песен.

Также в поздравлении прозвучала личная новость: по словам Крутого, внук певицы Александр женился. Композитор завершил сообщение просьбой к Аллегровой продолжать творческую деятельность и радовать поклонников новыми работами.

