Город-сад: Рязань вырастит 1,2 млн однолетних цветов к лету

В Рязани готовятся к масштабному цветочному преображению: в этом году городские клумбы и парки украсят более 1,2 млн однолетних растений. Амбициозный план озеленения раскрыл глава администрации Борис Ясинский, посетивший местные теплицы. Об этом сообщает издание 7info.

Сейчас самое жаркое время для сотрудников муниципального предприятия «УДТ», в распоряжении которого 12 теплиц и собственный питомник. Здесь уже стартовала пикировка рассады — процесс пересадки молодых ростков для укрепления корневой системы. Первые партии цветов начнут высаживать в открытый грунт в конце апреля — начале мая. Но главный акцент в этом сезоне сделан на стратегическую независимость: в питомнике заложили основу для будущих аллей. Специалисты отобрали самые крепкие саженцы липы и клена и переместили их на специальные участки доращивания. Через два-три года эти деревья станут основой городского зеленого каркаса, что позволит значительно сократить закупки растений у сторонних поставщиков.

Однако мэрия смотрит не только в ботаническое, но и в кадровое будущее. Администрация наладила тесное сотрудничество с колледжем в поселке Варские. Уже сейчас студенты-практиканты осваивают тонкости профессии в теплицах: занимаются рассадой и учатся ухаживать за растениями. Как отметил Ясинский, вскоре стороны подпишут долгосрочное соглашение.

Этот шаг решит сразу несколько задач. С одной стороны, предприятия получат мотивированных помощников в высокий сезон, а студенты — реальные навыки и шанс на целевое обучение от администрации, и, с другой — Рязань готовит себе смену: молодые специалисты, прошедшие практику в городском хозяйстве, скорее всего, останутся работать по специальности и вкладывать силы в развитие родного города.

