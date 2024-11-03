Альпинист Гусерка погиб, сорвавшись с одной из высочайших вершин Непала

Профессиональный скалолаз из Словакии Ондрей Гусерка сорвался с горы с расщелину и погиб. О трагедии сообщили в Ассоциации альпинистов европейской страны.

Ондрей Гусерка пытался покорить вершину Лангтанг-Лирунг в Непале, которая считается одной из самых высших точек в Гималаях. Свой маршрут он прокладывал вместе с единомышленником из Чехии, Мареком Голечек.

Как указала ассоциация, 30 октября альпинисты забрались на 7234-метровую вершину. Однако уже на следующий день, покорив восточную часть возвышения, Гусерка сорвался в расщелину. Его тело еще обнаружили, но эксперты полагают, что шансов на выживание не было. Неблагоприятные погодные условия пока мешают совершить поисковую операцию. Как только станет возможно, к месту несчастного случая направят вертолет.

Ранее сообщалось, что альпинистка из РФ рассказала о покорении 14 высочайших гор мира за 1,5 года.