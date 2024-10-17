Альпинистка Пекова рассказала о покорении 14 высочайших гор мира за 1,5 года

Уроженка Нальчика Алина Пекова покорила 14 высочайших вершин мира за полтора года, что смогли сделать лишь 42 человека за всю историю альпинизма. При этом заниматься восхождениями девушка начала относительно недавно. В беседе с gazetametro.ru Пекова рассказала про свой путь.

Алина Пекова стала первой россиянкой и четвертой в мире женщиной, которая совершила восхождение на 14 высочайших гор мира. Ее любовь к горам помогла ей встать в один ряд с легендой мирового альпинизма Райнхольдом Месснером, покорившим все самые высокие точки еще в 1986 году.

Сама Пекова обрела новую мечту, когда в 24 года забралась на Эльбрус. Однако первый раз на восьмитысячник ее не пустила погода. После она попытала удачу на Манаслу в Непале и поняла, что страстно желает покорить все «верхушки». Огромное желание и подготовка помогли Алине покорить все 14 высочайших точек всего за 1,5 года.

«У меня были очень усердные тренировки. В основном делала акцент на кардио — это лучший способ повысить выносливость, поскольку мне нужно было быстро передвигаться в условиях постоянной нехватки кислорода. Силовые упражнения, конечно же, тоже были», — рассказала девушка.

Как призналась Алина, самым сложным для нее стал маршрут в Пакистане. Горы Аннапурна, К2, Гашербрум I и Гашербрум II. Однако именно это путешествие ей понравилось больше всего.

По словам собеседницы, ей было тяжело и страшно, но подготовка и вера в мечту помогли ей добиться целей. Самым непростым было привыкнуть к мысли, что восхождение в горы — не только медитация и отдых, но и труд, а еще огромные риски. Как выразилась сама Пекова, «смерть в горах всегда рядом» и никто от этого не застрахован.

Ранее сообщалось, что в Непале эвакуировали тела погибших российских альпинистов. Это удалось сделать только через 8 дней.