Альпинист Шатаев: Наговициной не засчитали бы восхождение на пик Победы

Советскому и российскому альпинисту Владимиру Шатаеву стало известно, что восхождение российской альпинистки Натальи Наговициной на пик Победы в Киргизии не было бы засчитано из-за нарушения правил. Об этом он сообщил в беседе с kp.ru.

Как отметил собеседник издания, спортсмен имеет право приступить к маршруту новой категории только после успешного прохождения двух маршрутов предыдущей категории.

«Она в свое время пошла на пик Ленина, имеющий категорию 4Б, не пройдя до этого два маршрута 4А. Затем отправилась на Хан-Тенгри (5А), пройдя всего один маршрут 4Б. По правилам, такие восхождения, с «перескакиванием», вообще нельзя засчитывать», — сказал он.

Шатаев подчеркнул, что в такой ситуации Наговицина не смогла бы получить жетон «Снежный барс». Этот жетон вручается альпинистам, которые покорили все семь высочайших вершин мира.

3 сентября российская Федерация альпинизма проинформировала о завершении поисков Наговициной. Вице-президент организации Александр Пятницин предположил, что Наговицина вряд ли могла выжить на пике Победы.

Ранее сообщалось, что восхождение на Пик Победы, где застряла с травмированной ногой российская спортсменка Наталья Наговицина, отложено до 2026 года. Проведение спасательных работ в настоящее время невозможно из-за экстремальных погодных условий в высокогорном районе.