В Непале эвакуировали тела пяти погибших российских альпинистов спустя 8 дней после обнаружения

Эвакуация тел пятерых российских альпинистов, погибших на склоне горы в Непале, успешно завершена. В настоящее время продолжается транспортировка останков в Катманду, сообщило РИА Новости, ссылаясь на информацию от Федерации альпинизма Ленинградской области.

Специалисты Heli Everest успешно осуществили эвакуацию тел альпинистов, которые погибли 6 октября на вершине Дхаулагири, с высоты 7000 мм в базовый лагерь на уровне 4650 м.

Все спасатели также вернулись в основной лагерь. Вся операция завершена, и теперь продолжаются работы по доставке тел в столицу Непала, рассказал РИА Новости руководитель Heli Everest Таша Лакра Шерпа.

По словам источника агентства, процесс спасения был уникально сложным, но выполнен быстро и аккуратно. К счастью, ни один из спасателей не получил травм.

Связь с группой альпинистов — Александром Душейко, Олегом Кругловым, Владимиром Чистиковым, Михаилом Носенко и Дмитрием Шпилевым — была утрачена, когда они начали подъем с высотного лагеря 6 октября около шести утра.

8 октября спасатели подтвердили нахождение всех пяти альпинистов, которые погибли во время восхождения.