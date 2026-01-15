Альпинисты в костюмах сказочных героев поздравили детей в онкодиспансере Балашихи

Традиционная акция поддержки маленьких пациентов прошла в Московском областном онкологическом диспансере в Балашихе. Как сообщает REGIONS , к старому Новому году волонтеры-альпинисты, переодетые в сказочных персонажей, устроили праздничное представление прямо у окон палат, куда не всегда возможен обычный визит.

Польза подобных инициатив, организуемых несколько лет подряд, имеет доказанный психоэмоциональный эффект. По словам сотрудников медучреждения, такие встречи, проходящие дважды в год, помогают детям, проходящим тяжелое лечение, и их родителям отвлечься от больничных будней, получить позитивные эмоции и почувствовать внимание и поддержку извне. Это важная часть комплексной реабилитации, влияющая на общий настрой и мотивацию к борьбе с болезнью.

Акция стала возможной благодаря слаженной работе нескольких волонтерских и профессиональных групп: команды «Плюшевый десант», фонда «Подари жизнь», гримеров и спасателей поисково-спасательного отряда «СпасРезерв», которые обеспечивали безопасность необычного мероприятия. Детское онкологическое отделение, функционирующее с 1966 года, ежегодно помогает около 2500 юным пациентам, оставаясь единственным специализированным центром такого профиля в Московской области.

