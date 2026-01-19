Альпы забирают жизни: эксперт сравнил поведение лыжников с самоубийством

Череда трагедий в Австрийских Альпах, где за один день погибли восемь человек, вновь заставила экспертов говорить о проблеме сознательного игнорирования опасности туристами. Спасатели констатируют, что, несмотря на четкие предупреждения о критической лавинной обстановке, люди массово выходят на неподготовленные склоны. Как отметил в интервью gazetametro.ru альпинист и спасатель Денис Киселев, проблема носит системный характер.

Современные системы оповещения работают эффективно, однако человеческий фактор сводит их пользу на нет. Как отметил эксперт, многие туристы, оказавшись на курорте, поддаются соблазну свежего снега и переоценивают свои силы и возможности снаряжения.

«Это вечная проблема. Она существует еще со времен Советского Союза. Все оповещения работают, но люди все равно погибают, потому что идут туда, куда идти не нужно», – пояснил Киселев.

Он сравнил такое поведение с переходом улицы на красный свет при отсутствии видимых машин. Невидимая угроза, в данном случае лавинная опасность, часто недооценивается.

Эксперт сформулировал последовательный алгоритм действий для любого, кто планирует выйти за пределы оборудованных трасс. Во-первых, необходимо изучить актуальный лавинный прогноз для конкретного района. Во-вторых, пройти специальный курс по лавинной безопасности, где учат оценивать местность и принимать решения. В-третьих, обязательно иметь при себе базовое лавинное снаряжение: бипер (лавинный датчик), щуп и лопату. Однако, как подчеркивает Киселев, наличие оборудования создает ложное чувство защищенности, если нет знаний и умения им пользоваться.

Главный вывод, который делают спасатели, — рост популярности фрирайда и бэккантри неизбежно ведет к увеличению числа инцидентов, если не будет расти и культура безопасности. Технологии — лишь инструмент, последнее слово всегда за человеческим разумом и умением трезво оценивать риски в условиях меняющейся горной среды.

Ранее сообщалось, что три лыжника погибли при сходе лавин во Французских Альпах.