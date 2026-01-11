Три лыжника погибли при сходе лавин во Французских Альпах

На популярных горнолыжных курортах во французских Альпах произошли два схода лавин, которые привели к гибели людей. Жертвами стихии стали три лыжника, еще один человек получил тяжелые травмы.

В департаменте Савойя на юго-востоке Франции в субботу были зафиксированы два схода лавин на горнолыжных курортах Валь-д’Изер и Ареш-Бофор. Об этом, как пишет ТАСС, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источники.

Первый инцидент произошел в районе Ареш-Бофор. Лыжник катался за пределами оборудованной трассы, где его накрыла снежная масса. Мужчина погиб на месте. Его спутник выжил, однако получил тяжелые травмы головы и был срочно госпитализирован.

Вторая лавина сошла на курорте Валь-д’Изер. Под слоем снега толщиной около 2,5 метра оказались двое туристов. По данным спасателей, их удалось обнаружить благодаря сигналам мобильных телефонов. Несмотря на оперативные поиски, оба лыжника были найдены в критическом состоянии и скончались до прибытия в больницу.

Ранее сообщалось, что московские аэропорты приняли более 1,5 тысячи рейсов за сутки.