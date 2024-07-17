Алсу и Нюша стали более востребованы у заказчиков после разводов

Телеканалы, рекламодатели, музыкальные площадки и другие заказчики стали активнее просить Нюшу и Алсу выступить после скандалов в личной жизни. Об этом узнал сайт KP.RU .

Алсу развелась с мужем, который, по слухам, ей изменял. После этого она не особо появлялась на публике, но время прошло: в скором времени она грандиозно вернется на сцену. Известно, что один из концертов запланирован на 16 октября. Продажа билетов только стартовала, а 30% мест уже выкупили. Звездные обозреватели считают, что новости про развод и возможные причины могли подогреть интерес поклонников, которые по большей части поддержали певицу. Помимо этого три предложения исполнительницы сделали федеральные каналы.

Не бедно и с предложениями о выступлениях на частных мероприятиях. Алсу выбирает выгодные, в зависимости от города. Гонорары артистки начинаются от двух миллионов рублей и достигают четырех.

«Спрос на выступления Алсу появился. Думаю, что когда осенью выйдут новые хиты – а сейчас готовят мощное возвращение певицы на сцену, то и спрос на выступления артистки станет серьезным. Но и сейчас многие начали узнавать на осень и декабрь о возможности пригласить Алсу. Раньше за лето мог быть такой один запрос, сейчас — есть каждую неделю», — отметил собседник КП.

Что касается Нюши, то ее ситуация несколько сложнее. После развода муж хочет, чтобы дети жили с ним в ОАЭ. Певица же работает в Москве и намерена там жить. Полагают, что суд встанет на ее сторону, ведь супруг зарабатывает на жизнь непонятными тренингами.

На выступления Нюши также вырос спрос на фоне скандала в личной жизни. Однако звезда соглашается на 1,5 и 2 млн рублей. У нее не ожидается больших сольников, но в августе она выступит на теплоходе. Есть вероятность, что певица станет участницей некоторых музпроектов.

Ранее сообщалось, что адвокат Сенина объяснила, зачем Абрамов отложил развод с Алсу.