Алсу не смогла сдержать слез из-за песни «Мама» группы «Земляне»

Исполнительница хита «Зимний сон» была приглашенным гостем в первый день фестиваля. Многие зрители обратили внимание на то, как артистка отреагировала на песню «Землян». Текст и музыка сложились в трогательный мотив о маме. Позже звезда призналась, что композиция действительно взяла ее за душу.

«Я не смогла сдержать слез. Это самая проникновенная песня концерта, настоящий гимн года семьи», — так описала Алсу свои эмоции от услышанного хита «Мама» группы «Земляне».

Напомним, что Алсу родилась в семье Ралифа и Разии Сафиных в Татарстане. Первый занимал пост вице-президента нефтяной компании «Лукойл», был сенатором от Республики Алтай. Мама певицы трудилась архитектором. Родители поддерживали интерес девочки к музыке, уже в пять лет у нее появилось первое фортепьяно. С близкими Алсу сохранила хорошие отношения, однако эту часть жизни певица афиширует крайне редко.

Последнее время более обсуждаемой темой стал развод Алсу с бизнесменом Абрамовым. По слухам, мужчина изменял ей уже неоднократно. Пара была вместе 18 лет и воспитывала троих детей.

Ранее сообщалось, что певица Алсу улетела на Олимпиаду во время бракоразводного процесса.