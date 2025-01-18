Алсу, Решетову и Самойлову стали путать: эксперт объяснил феномен одинаковых лиц

Пухлые губы, скулы, лисьи глазки и другие внешние сходства часто видят у знаменитостей. Феномен одинаковых лиц, как оказалось, не странен и дело не всегда в пластическом вмешательстве. Хирург и косметолог Светлана Мороз в беседе с KP.RU рассказала, почему многие звезды стали похожи.

Специалист напомнила, что косметология и хирургия шагнула далеко вперед, а девушки живут с осознанием, что могут исправить дефекты. Пользуются этим активно, не желая стареть. Сравнив прошлые и современные фотографии Алсу, Оксаны Самойловой, Анастасии Решетовой, Оксаны Григорьевой и Валерии Ивлевой можно точно сказать, что знаменитости менялись почти одинаково. Дело как раз в процедурах: от косметологических, до пластических. Девушки в тренде женской красоты, навязанной в соцсетях блогерами и голливудскими идеалами.

«С некоторыми из девушек, вероятно, поработал пластический хирург: эндоскопический лобно-височный лифтинг, ринопластика, возможно, удаление комков Биша. Также здесь поработал косметолог: контурная пластика лица, подбородок и губы. Налицо работа с качеством кожи», — предположила Светлана Мороз.

Однако не пластическими операциями и косметологами все ограничивается. Дело в том, что у перечисленных знаменитостей очень похожи антропометрические данные.

По словам Мороз, жена Джигана поработала со специалистами над скулами, губами и подбородком, но без хирургических вмешательств. Единственные операции могли пройти над носом и линией бровей.

Анастасия Решетова могла пойти на ринопластику и эндоскопический лобно-височный лифтинг. По предположению врача, также имели место контурная пластика и уколы красоты.

Морозова прокомментировала и перемены Алсу. Возможно звезда ходит регулярно к косметологу и делала лобно-височный лифтинг. Однако корректировок у нее оказалось меньше, чем у всех ее «сестер».

Ранее сообщалось, что россиянам раскрыли неочевидные риски безоперационной ринопластики.