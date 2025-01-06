Россиянам раскрыли неочевидные риски безоперационной ринопластики

Ринопластика пользуется спросом всегда, так как может исправить врожденные и приобретенные недостатки формы носа. В последнее время наиболее популярной становится безоперационная, она же инъекционная ринопластика. Пластический хирург Тигран Алексанян в беседе с RuNews24.ru рассказал, почему эта процедура не так безобидна, как может показаться на первый взгляд.

Очевидным риском можно назвать некомпетентность врачей. Не все умеют проводить безоперационную ринопластику, к тому же, нередко применяются некачественные препараты, реакция от которых непредсказуема.

Техника выполнения — тоже один из важнейших моментов. Обратившись к плохому специалисту можно изуродовать нос, вместо получения красивой формы. Алексанян отмечает, что некачественные филлеры деформируют хрящевую ткань носа, а это уже повод в дальнейшем обратиться за реальной операцией.

«Неправильное введение инъекции может повредить сосуды, что в свою очередь нарушает кровоснабжение носовых тканей. Это приводит к некрозу, вызванному гибелью клеток, что влечет за собой косметические дефекты и потенциальную угрозу для здоровья», — объяснил хирург.

Возле носа также расположены глазные артерии и вены проходят поблизости от носа. По словам врача, неверное введение способно привести к осложнениям для глаз, включая потерю зрения.

Также компоненты филлера могут вызвать аллергию: от покраснений до серьезных отеков. Кроме того, некачественный препарат мигрирует. Он может перемещаться в окружающие ткани, вызывать деформации и комки на лице.

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