Алтайское село осталось без ключевого моста

В селе Загайново Тальменского района Алтайского края жители оказались в сложной ситуации после обрушения старого деревянного моста, соединявшего их с райцентром. Власти признали: средств на строительство новой переправы нет, а временные меры не решают проблему полностью. Об этом жители рассказали «Газете.Ru».

Мост, построенный более 60 лет назад, частично ремонтировали в конце 2024-го — начале 2025 года, но критически важные опорные конструкции остались нетронутыми из-за нехватки материалов и специалистов. 11 мая одна из опор переломилась, а на следующий день конструкция полностью рухнула. Теперь восстановить ее невозможно — требуется новое строительство, но в местном бюджете на это денег нет. Местные власти это признали.

Так, глава района Игорь Жарков пояснил, что у сельчан остался альтернативный путь через второй автомобильный мост, но дорога к нему в распутицу становится практически непроходимой. Чтобы хоть как-то улучшить ситуацию, там начали ремонтировать и отсыпать щебнем объездной путь, но жители жалуются, что работы идут медленно, а сроков появления нового моста по-прежнему нет.

Пока администрация ищет финансирование на проект и строительство, 193 жителя Загайново вынуждены мириться с неудобствами.

Ранее сообщалось, что устройство подпорных стен завершили в подмосковной Истре в рамках строительства подъезда к лицею им. В. И. Долгих.