Amazon пересмотрел отображение таможенных сборов в ценах товаров

После того как Белый дом выразил недовольство, корпорация Amazon пересмотрела свои намерения показывать размер американских таможенных сборов рядом со стоимостью товаров. Об этом порталу CNBC стало известно из письменного заявления компании.

В заявлении подчеркивается, что подобный формат отображения цен тестировался лишь одним из подразделений Amazon — Amazon Haul, ориентированным на продажу товаров по экстремально низким ценам.

Компания особо отметила, что эта инициатива никогда не планировалась для основного сайта Amazon и не была внедрена ни на одной из платформ Amazon.

Издание Punchbowl News сообщило 29 апреля о планах Amazon отображать сумму пошлин рядом с ценой. По информации источника CNBC, компания рассматривала возможность указания стоимости пошлин рядом с ценами на товары Amazon Haul в связи с отменой президентом Дональдом Трампом правила de minimis, позволяющего ввозить в США посылки стоимостью до $800 без пошлин, и это не имеет отношения к введению 145% тарифа на китайский импорт.

Ранее сообщалось, что Трамп не стал заявлять о приостановке таможенных пошлин еще на 90 дней.