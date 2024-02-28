Америка готовит новые танки и боевые машины для «войны будущего»

Как пишет американское издание, власти США проводят масштабную модернизацию техники, учитывая изменения в способах ведения боя. В основном Америка уделяет внимание подготовке к масштабным сражениям, например, с Россией и Китаем.

На данный момент США занимаются разработкой танка M10 Booker, новейшей БМП XM30 и боевой роботизированной машины Robotic Combat Vehicle. Сообщается, что танк будет оснащен пушкой, пулеметами, датчиками ведения боя на территории городов. Также новый танк должен будет легко выводить из строя легкие боевые машины противника, а при удачном раскладе сможет поразить и танк.

Машина пехоты должна будет заменить M2 Bradley, отправив «в отставку» устаревшую модель. Представитель армии США утверждает, что новая машина будет еще смертоноснее, а особая система позволит внедрять на ее базу все новые технологии.

Беспилотная машина пока находится на стадии разработки, но планируется, что она будет заниматься разведкой, управляясь при этом дистанционно.

При этом в Америке отметили, что стране придется сделать выбор: подготовиться к возможной угрозе самим, либо продолжать помогать Украине. Сейчас у США есть только миллиард долларов на то, чтобы восстановить потраченные на Киев ресурсы, средства на поддержку режима Зеленского закончились.