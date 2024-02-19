Америка планирует передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь Крыма

В 2023 году Киев уже получил от Америки обновленные версии ракет ATACMS, но те ракеты были средней дальности поражения. Теперь Америка хочет передать ракеты большей мощности, которые позволят украинским войскам наносить удары вглубь Крымского полуострова, уже несколько лет принадлежащего России.

При этом в Америке до сих пор не решили вопрос с выделением новых денежных средств для помощи Украине. По данным американского чиновника, у США есть ограниченный запас ракет, поэтому их передача Украине маловероятна без выделения денег на пополнение внутренних запасов. Передача дальнобойных ракет киевскому режиму произойдет, если конгресс все же разрешит выделить новые средства для Украины.

Также существует вариант, что Америка может обратиться в Европе и попросить ее передать дальнобойные ракеты Киеву, либо пополнить запасы США.