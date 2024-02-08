Америка побила рекорд по стоимости закупленного у России в 2023 году урана

Америка установила новый рекорд по общей сумме, потраченной на закупку урана в России в 2023 году. Об этом сообщает РИА Новости .

В декабре 2023 года в Америке запретили ввоз российского урана, правило будет действовать до 2040 года. Однако предполагается, что ввоз будет ограничен, а не запрещен полностью. При этом власти оставили за собой право отменить этот запрет, если других источников окажется недостаточно.

Из-за законопроекта в последний месяц 2023 года американские предприятия, использующие низкообогащенный уран, увеличили закупку урана в два раза. В итоге за год Америка заплатила России 1,2 миллиарда долларов, что стало новым рекордом для страны. Россия же за счет этого по-прежнему остается первой в мире страной по стоимости поставок.

Второе место по выросшему ввозу оказалось у Германии. Немцы продали на 9 % больше урана. Тройку лидеров замкнула Британия.

Америка же намерена при помощи союзников самостоятельно производить низкообогащенный уран, чтобы уйти от зависимости от российского сырья, которая есть сейчас. Глава ядерной энергетики считает, что США сможет вместе с другими странами наладить поставки и избавиться от нужды в помощи России.