Америка решила потратить оставшиеся для помощи Украине средства, чтобы восполнить свои запасы. Об этом сообщает РИА Новости .

Как рассказал координатор Белого дома Джон Кирби, оставшиеся у США деньги, которые предназначались для помощи украинской армии, было решено отправить на восполнение собственных запасов страны. Америка решила заменить то, что ранее передала Украине.

Представитель Пентагона Патрик Райдер уже замечал, что рано или поздно американским войскам придется выбрать между продолжением поддержки Украины и своей боеспособностью. При этом он рассказал, что в распоряжении Америки были 4,4 миллиарда долларов, которые предназначались для поддержки ВСУ, и всего 1 миллиард долларов на собственные запасы.