Посольство США в Варшаве задумало проведение яркого мероприятия, посвященного американской культуре. Политолог Иван Мезюхо считает, что это удобный инструмент для создания антироссийских настроений, сообщает RT .

В США хотят улучшить представление о стране среди европейцев с помощью незамысловатого фестиваля. Туда планируют пригласить артистов, экспертов и исполнителей из Америки. Всех соберут в Варшаве, однако до этого еще предстоит отобрать лучших участников. В связи с этим посольство в Кракове объявило о конкурсе заявок среди организаций на получение гранта.

Целевой аудиторией фестиваля видят молодых людей от 18 лет и более зрелых поляков, достигших 25 и свыше 30 лет.

«США много лет работают в Польше, финансируя различные молодежные программы, цель которых — настроить молодых людей против России и вырастить из них настоящих русофобов, которые в будущем будут продвигать антироссийские тезисы во внешней и внутренней политике польского государства», — отмечает политолог Иван Мезюхо.

Известно, что в Варшаве уже обучают журналистов на базе США, заставляя писать сюжеты об Украине и возвращении беженцев домой. Не исключено, что это один из механизмов очередного настраивания разных представителей профессий против РФ.

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