Америка проведет учения с бывшей британской колонией для укрепления сотрудничества

Как рассказали в Пентагоне, планируется, что государство проведут авиационные учения, чтобы укрепить оборону Гайаны и сотрудничество двух стран. Учения необходимы из-за обострения отношений между Гайаной и Венесуэлой, у которых остался нерешенный территориальный вопрос с тех пор, когда Гайана была колонией Британии.

Американская сторона подчеркнула, что это будут самые обычные учения двух стран. В Пентагоне добавили, что планируется совместная работа и по другим направлениям, например, США готовы помочь в подготовке к стихийным бедствиям и обеспечении безопасности в море, а также могут поделиться опытом в борьбе с криминалом.