Америка рассчитывает выгнать российских миротворцев с территории Карабаха

Джеймс О'Брайен, отвечающий за связи с Европой и Евразией, во время выступления в палате представителей заявил, что Америка обязана добиться объезда присланных Россией миротворцев, как только истечет их пятилетний контракт. Для чего это нужно США, политик не уточнил.

Российские миротворцы находятся на территории Нагорного Карабаха с начала возобновления боевых действий там в 2020 году. С помощью России стороны конфликта смогли договориться остановить огонь.