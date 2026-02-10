«Америка вам не снилась»: депутат Госдумы жестко ответил защитникам Telegram

Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов публично поддержал действия Роскомнадзора по ограничению работы Telegram. В интервью «Газете.ру» парламентарий заявил, что меры регулятора абсолютно правильны и направлены на противодействие манипуляциям на финансовых рынках.

Свинцов подчеркнул, что мессенджер выборочно соблюдает российское законодательство, игнорируя около 70% предписаний. Он обвинил платформу в содействии распространения фейковой информации, которая, по его мнению, приводит к манипулированию финансовыми прогнозами. По словам собеседника, Telegram фактически является сообщником, потому что знает, кто там за аккаунтами, нарушающими закон.

Отвечая на критику ограничений как ущемления свобод, парламентарий высказал категоричное мнение.

«Поэтому я считаю, что те, кто говорят о том, что определенные ограничения Telegram это, значит, наступают на горло свободе, демократии — это люди просто в Америке не жили. Я вот лично в Америке был пять раз. Я видел, какие жесткие там принимаются решения», — сказал депутат.

При этом он напомнил, что за манипулирование в пространстве социальных сетей в США можно получить пожизненный срок или 150 лет тюремного заключения.

В качестве решения проблемы Свинцов предложил владельцам мессенджера перенять опыт заблокированного в РФ TikTok — выделить российский сегмент в отдельное юридическое лицо на территории РФ и передать ему все необходимые лицензии. По такой схеме, убежден депутат, платформа могла бы спокойно работать в рамках российского законодательства, сохранив лицо и для себя, и для пользователей.

Роскомнадзор, напомним, ввел очередные ограничения для Telegram 10 февраля, ссылаясь на невыполнение требований по защите данных и противодействию мошенничеству. В Госдуме раскритиковали действия РКН.