«Не делайте это насильно»: в Госдуме раскритиковали действия РКН против Telegram

Замедление работы Telegram Роскомнадзором вызвало резкую критику в стенах Государственной думы. Председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила в беседе с REGIONS , что подобные меры выглядят необоснованными и могут нарушать конституционное право граждан на информацию.

Парламентарий выразила недоумение позицией надзорного ведомства, отметив отсутствие внятных и публичных объяснений. Она выразила солидарность с позицией многих пользователей, отметив отсутствие логики в действиях регулятора. По ее словам, попытки искусственно замедлить работу мессенджера предпринимаются уже давно, однако ведомство так и не представило общественности четко сформулированных претензий. Останина подчеркнула, что как и любой адекватный человек, она не понимает аргументацию Роскомнадзора в данном вопросе.

Для самой Останиной мессенджер давно стал рабочим инструментом: ее канал с аудиторией более 100 тысяч подписчиков служит важным источником обратной связи из российских регионов.

По словам политика, именно через Telegram поступает информация, которая часто остается за рамками официальных отчетов. Ярким примером стала подготовка к отчету председателя правительства: подписчики в мессенджере детально рассказывали о реальной ситуации в сфере родовспоможения и здравоохранения на местах. Такой картины, подчеркнула депутат, из формальных докладов получить невозможно.

Останина напомнила, что ее фракция ранее уже выступала с законодательной инициативой о моратории на блокировку социальных сетей, поскольку подобные ограничения закономерно вызывают широкое недовольство. Особый скепсис у парламентария вызывает идея продвижения отечественных цифровых платформ путем создания искусственных препятствий для иностранных сервисов.

В заключение депутат дала прямой совет регулятору.

«Если вы хотите продвигать российские платформы, не делайте это насильно. Пусть люди сами заинтересованно переходят в тот же MAX. Не надо, запрещая одно, “осчастливливать” другим. Лучше, чтобы Роскомнадзор вышел публично, объяснил причины и ответил на вопросы в профильном комитете, а не действовал “из-за угла”», — заключила депутат.

По ее мнению, Роскомнадзору стоит открыто объяснить свою позицию и ответить на вопросы депутатов, а не действовать скрытно. Эта история вновь ставит вопрос о балансе между регулированием цифрового пространства и защитой прав граждан на свободный обмен информацией.

Ранее сообщалось, что в РКН подтвердили замедление работы Telegram. Одними из первых это почувствовали жители Санкт-Петербурга.