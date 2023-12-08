Америка выступила против прекращения огня в секторе Газа

На заседании Совета безопасности ООН зампостпреда Америки Роберт Вуд заявил, что США не поддерживает идею прекращения огня в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости .

Вуд заявил, что американские власти полностью поддерживают мысль о создании условий, при которых Палестина и Израиль смогли бы жить мирно, но при этом США не считают необходимым немедленно прекратить боевые действия в Газе. По его словам, остановка огня оставит возможность для начала нового конфликта в будущем, так как ХАМАС не позволит миру в регионе установиться на длительное время.

Представитель Израиля же заявил, что государство намерено продолжить работу по ликвидации движения ХАМАС и намерено освободить всех заложников. Он поддержал мнение США о том, что остановка конфликта лишь продлит войну.