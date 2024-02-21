Америка закупит комплексы полевых укрытий для погранслужбы Украины

Госдепартамент США передаст Украине закупленные комплексы полевых лагерей с модульными укрытиями. Размещать их намерены в Киеве, Житомире, Одессе и Луцке, передает RT.

В США хотят плотнее заняться вопросом безопасности Государственной пограничной службы Украины. В связи с этим проведут закупку, которая поможет в этом вопросе. В Госдепартаменте планируют закупить 31 комплекс новых полевых лагерей с укрытиями, которые передадут украинской стороне.

«В настоящее время ГПСУ нуждается в экстренной помощи для приобретения полевого оборудования с целью защиты украинских границ», — подчеркнули в ведомстве.

Впрочем, военные эксперты уверены, что такая помощь не повлияет существенно на комфорт и безопасность ВСУ. Как предположил Андрей Кошкин, такую помощь оказывают на линии боевого соприкосновения для изменения хода конфликта. Однако в случае с Украиной такой ситуации не будет.

Ранее сообщалось, что в ВСУ началась острая нехватка снарядов.