Американец четыре года хранил скелет отца ради его пособий

В штате Аризона задержали мужчину, который в течение четырех лет хранил останки своего отца в морозильной камере ради получения его социальных выплат. О шокирующем случае сообщает телеканал KNXV-TV.

В отдел полиции поступило анонимное сообщение о возможном хранении человеческих останков в одном из домов в городе Темпе.

Прибывшие полицейские обнаружили морозильную камеру, но 51-летний хозяин дома отказался открыть ее.

Сотрудники полиции получили ордер, провели обыск и обнаружили в отключенной камере скелет.

Мужчина сказал, что собирался похоронить останки на участке или в пустыне. Его арестовали и предъявили обвинения в несообщении о смерти и сокрытии останков.

Ранее сообщалось о том, что еще один человеческий скелет нашли в подмосковном лесу.