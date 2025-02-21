Американец лишился ног из-за небольшого ожога на пальце

Американец Макс Армстронг получил небольшой ожог от раскаленной сковороды, а через несколько дней у него развилось осложнение, вынудившее врачей ампутировать мужчине ноги. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на Daily Mail.

Армстронг наслаждался природой в штате Колорадо. В одной из своих походных остановок он решил приготовить ужин, но в процессе обжег палец о раскаленную сковородку. Путешественник не предал этому значения и продолжил путь. Спустя несколько дней у него заболела нога: она опухла, а пальцы стали приобретать пугающий фиолетовый оттенок.

Поход остановили. Друзья Армстронга привезли мужчину в больницу, где выяснили, что пациент заразился стрептококком группы А, вероятно, когда в ожоговую рану попала инфекция. Из-за этого развился сепсис. Состояние американца ухудшалось и врачам пришлось ввести его в искусственную кому, затем начать более интенсивное лечение. Однако позже к проблемам добавился и некроз тканей. Специалисты были вынуждены ампутировать мужчине две ноги.

Через неделю Армстронг пришел в сознание, он находится на реабилитации.

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