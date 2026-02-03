Американец рассказал о конфузе в туалете торгового центра из-за настенного унитаза

Пользователь социальной платформы Reddit поделился историей о крайне неприятном конфузе, который произошел с ним после посещения рыбного ресторана. Переев, он почувствовал спазмы в животе и был вынужден срочно отправиться в туалет торгового центра (ТЦ).

Проблема оказалась в дизайне сантехники. В туалете были установлены современные настенные унитазы с неглубокой чашей. Мужчина, будучи крупного телосложения, слишком расслабился, что привело к непредвиденной ситуации: его мошонка погрузилась в воду унитаза, уже содержащую фекалии.

Ситуацию усугубило устройство кабинок. Они оказались настолько узкими, что мужчине с его габаритами не хватало пространства, чтобы свободно двигаться и нормально воспользоваться туалетной бумагой.

Процесс гигиены превратился в мучительное испытание: каждый раз, когда он пытался сесть обратно, чтобы подтереться, происходило повторное погружение в загрязненную воду.

В итоге, чтобы выбраться из унизительного положения, автор истории действовал быстро: спустил воду, кое-как вытерся, засунул немного туалетной бумаги в трусы для впитывания остатков влаги и поспешил домой, чтобы наконец принять душ.

