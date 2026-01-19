Девушка рассказала о кошмаре, который пережила в парке развлечений из-за фастфуда

Посещение известного американского парка развлечений Universal Studios обернулось настоящим кошмаром для одной из туристок. Девушка, чья история стала популярной на платформе Reddit, призналась, что сильно переела местного фастфуда.

Спустя несколько часов после обильной трапезы она почувствовала резкое недомогание и необычный, крайне неприятный запах, который она сама описала как «запах смерти». Сначала она решила, что это просто газы, но вскоре поняла, что проблема куда серьезнее.

Обнаружив, что ее одежда промокла, и испугавшись худшего, она попросила свою мать проверить, не произошел ли конфуз. Мать ничего не обнаружила, но для верности девушка побежала в общественный туалет.

Там ее опасения подтвердились: у нее начался приступ сильнейшей диареи. От запаха и стресса ее чуть не вырвало, и она разрыдалась, сидя в кабинке.

Ситуацию удалось разрешить только после того, как ее бабушка купила ей новые шорты. Вечер того дня, по словам девушки, закончился слезами и тяжелыми переживаниями.

В комментариях к ее истории другие пользователи делились похожими случаями. Одна женщина написала, что после попытки съесть любимые с детства хлопья «превратилась в бочку с фекалиями».

Ранее сообщалось, что турист в Чикаго опозорился в туалете супермаркета из-за автоматического смыва.