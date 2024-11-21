Американец решил найти биологическую мать в Кузбассе спустя 20 лет

Уроженец южной столицы Кузбасса, которого ребенком усыновила семья из Америки, решил найти свою мать. Женщина бросила его несколько десятков лет назад, пишет VSE42.Ru .

Уроженец Новокузнецка, живущий в США, обратился к частным сыщикам и волонтерам с просьбой о поиске биологической матери. Не исключают, что женщина все еще проживает в Кузбассе и может выйти на связь. Мотивы американца неизвестны, а многим непонятны, ведь сибирячка умышленно бросила сына еще 20 лет назад.

Как отмечает канал Mash, женщина оставила новорожденного на улице Металлургов в 2004 году. Тогда кричащий сверток обнаружил дворник. Малыша передали врачам, которые обрезали пуповину и изъяли женский волос, приклеившийся к телу младенца. По нему пытались найти роженицу, но тогда из ДНК-расследования ничего не вышло.

Судьба новокузнечанина оказалась необычной. Изначально его назвали Женей и отдали в приют, но уже там его заметила семейная пара из США. Так, Евгений превратился в Джеймса, гражданина Америки. Приемные родители не скрывали прошлого ребенка, благодаря чему он и загорелся идеей найти биологическую мать.

Ранее сообщалось, что врачи Московской области спасли новорожденного с тяжелым обострением.