Американец в костюме медведя выиграл «битву» с косолапым на участке

Один из жителей штата Северная Каролина необычным способом прогнал с участка зашедшего в гости медведя, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на New York Post.

Журналистам передали кадры необычной «операции» на жилом участке в Северной Каролине. Там мужчина решил проучить незваного хищника, зашедшего на землю.

Для этого американец надел ростовой костюм медведя и медленно подошел к животному, затем начинает активно махать руками и прыгать, а также бить по капоту машины. Грубо говоря, владелец участка повел себя как настоящий зверь.

Косолапый отошел назад от неожиданности, а затем решил не связываться с мужчиной в костюме, оперативно ретировавшись в лес. Видео получило множество положительных реакций. Однако некоторые отметили, что с медведями лучше не вступать ни в какие схватки: мужчине могло не повезти отвадить хищника.

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