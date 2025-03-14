В Крыму умерла прожившая полвека слониха Дженни

Бывшая цирковая слониха Дженни, жемчужина крымского зоопарка, умерла спустя более 50 лет жизни. Об этом рассказал директор сафари-парка «Тайган» Олег Зубков, передает KP.RU.

В крымском зоопарке жили две слонихи — Магда и Дженни, бывшие цирковые артистки. Большую часть жизни животные прожили бок о бок, посетив более 20 стран мира, пока не осели в Крыму. По словам директора Зубкова, Дженни упала замертво, как полагают, из-за мочекаменной болезни. В почке нашли камень весом 1,5 кг.

Сотрудники зоопарка рассказали, что Магда долгое время не подпускала ветеринаров к Дженни. Зоопсихологи опасаются, что у слонихи начнется депрессия на фоне трагедии. Кроме того, специалисты намерены проверить здоровье Магды, так как рацион у обеих подруг был одинаковый.

Ранее сообщалось, что в пермском зоопарке устроили гендер-пати для медведей.