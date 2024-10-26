Американец в маске клоуна пытался похитить девочку из ее спальни

В США мужчина в маске клоуна ночью проник в дом и оказался в комнате восьмилетней девочки. Лицо незнакомца было скрыто за маской клоуна. Об инциденте сообщает CBS News.

Мужчина завязал ребенку глаза и попытался вытащить с кровати. Девочка оказала сопротивление, за что злоумышленник ударил ее по голове и попытался душить.

Девочке удалось отбиться от неизвестного, и тот сбежал с места происшествия, оставив маску и перчатки.

Девочка обо всем рассказала родителям. Они вызвали полицию.

Преступника задержали через четыре дня. Им оказался 56-летний Томас Гальегос. Оказалось, что раньше он посещал дом семьи, так как устанавливал там стиральную машину и сушилку.

Ранее сообщалось о том, что помощницу учителя в США обвинили в совращении двух мальчиков.