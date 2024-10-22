Помощницу учителя в США обвинили в совращении двух мальчиков

Анну Марию Крокер, помощницу учителя из города Кеноша в США, обвиняют в совращении мальчиков 12 и 13 лет. О преступлении сообщает Kenosha County Eye.

Зимой 2023 года сын подсудимой пригласил к себе в гости с ночевкой друзей. Как потом вспоминали гости, женщина вела себя неадекватно, так как находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Дети легли спать, но вскоре один из них проснулся и увидел, что рядом с ним лежит обнаженная Крокер. Подросток пытался отбиться от женщины и просил ее остановиться, но она изнасиловала его на глазах других детей.

Вскоре об инциденте стало известно полиции.

В ходе расследования выяснилось, что Крокер также обменивалась интимными фото и видео с 14-летним мальчиком. Ее обвинили в том, что она скачивала его откровенные фотографии и хранила их.

Женщину уволили из школы.

На последнем судебном заседании помощник прокурора заявил, что в деле есть еще один пострадавший.

Адвокат Анны Марии Крокер попросил отложить суд до того, как обвинение представит все новые подробности дела. В настоящее время женщине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 125 лет.

Ранее сообщалось о том, что в США учительница пригласила ученика на свидание в казино.