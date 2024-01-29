Американист Кислицын: Трамп мог бы разрешить конфликт между Вашингтоном и Техасом

Специалист РАН Сергей Кислицын объяснил в беседе с RT , как решить конфликт между Техасом и федеральными властями США.

Джо Байдену долго придется задабривать Техас, чтобы получить желаемые голоса. Жители этого штата давно сделали свой выбор, еще в прошлом. Тогда большинство согласилось с политикой Дональда Трампа, который действовал на ужесточение миграционных правил. В частности 45-й глава США активно работал по части выдворения иностранцев из страны.

Джо Байден, как представитель партии демократов, не способен действовать как Тамп и находится в более скользкой ситуации. По словам американиста, именно «трамповские» реформы бы помогли уладить конфликт.

«Поскольку конфликт по этому вопросу — один из сильнейших, США выходят на необходимость реформирования законодательного порядка приема или высылки мигрантов со стороны США. Это придется делать, это непросто, поскольку позиция крайне полярная у партий», — отметил Кислицын.

Как напомнил эксперт, Техас — это важнейший штат американской экономики. Там крупные производительные компании. Регион также участвует в цепочках создания микроэлектроники. Именно потому его так нужно утихомирить Байдену, а заодно и не потерять поддержку народа перед грядущими президентскими выборами.

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