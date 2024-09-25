Доктор политических наук Рафаэль Ордуханян в беседе с RT объяснил, почему кандидата в президенты США не интересует встреча с лидером киевского режима Владимиром Зеленским.

По словам специалиста, Трамп не собирается проводить встречу с «не совсем легитимным клоуном» Владимиром Зеленским. У кандидата в президенты более важные дела, к тому же, украинский глава неоднократно оскорблял Трампа.

«Он неоднократно говорил, что с приходом Трампа будут проблемы для его режима на Украине. Так что здесь ничего такого странного нет. К тому же, у Трампа сейчас интенсивный график, он отказывается от дебатов и очень многих мероприятий. У него сейчас гораздо больше проблем, чем встречаться с каким-то непонятным и не совсем легитимным клоуном, который фактически обворовывает его страну», — объяснил собеседник RT.

Администрация Трампа вряд ли изменит общую риторику и позицию США по украинскому кризису. Американист отметил, что русофобская и пронацистско-бандеровская политика останется в штатах, так как глубоко пустила свои корни.

Ранее сообщалось, что Трамп высказался о Харрис. По его словам, она «слишком опоздала» со вторыми дебатами.