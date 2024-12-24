Американская авиакомпания задержала все свои рейсы из-за технических проблем

Авиакомпания из США American Airlines столкнулась с техническими проблемами и была вынуждена прекратить совершать все свои рейсы. Об этом данный авиаперевозчик сообщил в соцсети Х.

Конец года является одним из самых напряженных моментов в работе авиакомпаний из-за резко увеличивающегося пассажиропотока. Несмотря на это, American Airlines прекратила выполнять свои полеты.

«В настоящее время мы столкнулись с технической проблемой на всех рейсах American Airlines», — указали ее представители.

Все вылеты самолетов данной фирмы прекращены на неопределенный срок. Компания не стала приводить подробностей своих проблем. Федеральное управление гражданской авиации США подтвердило, что прекращение полетов имеет место. Руководство American Airlines утверждает, что работает над устранением неполадок, и что безопасность пассажиров находится для организации на первом месте.

Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» уже запустил продажу билетов для льготных категорий пассажиров на следующий год. В число субсидируемых тарифов теперь включили и перелеты на Дальний Восток и обратно, а также полеты внутри этого федерального округа.